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التعليم تنشر أدلة التقويم التي لا يخرج عنها الامتحان
وزارة التربية والتعليم في مصر

التعليم تنشر أدلة التقويم التي لا يخرج عنها الامتحان

2017-05-13 19:25:52
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نشرت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أدلة تقويم الطالب للثانوية العامة في جميع المواد.

وتشمل أدلة الطالب المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التابع للوزارة أسئلة متنوعة تغطي كافة أجزاء المنهج ويعد بمثابة مراجعة نهائية لا يخرج عنها الامتحان النهائي.

رابط المراجعات على موقع الوزارة من هنا

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