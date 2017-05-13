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رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس: شيخ الأزهر رمز للتعايش
شيخ الاهر احمد الطيب

رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس: شيخ الأزهر رمز للتعايش

2017-05-13 18:37:46

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس، خلال زيارته للقاهرة.

قال الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يسعد كثيرًا بالزيارات التي تأتي من قادة الطوائف المسيحية، مؤكدًا أن الأديان كلها تدعو إلى السلام وتعميق روح المحبة والمودة بين الناس، وأننا لا ندخر أي جهد في العمل على نشر قيم السلام وتوطيد علاقتنا بكل الأديان، لافتًا إلى أن الأزهر يعي أبعاد القضية الفلسطينية ويساندها ويهتم بكل تفاصيلها.

من جانبه، أعرب المطران عطا الله حنا عن تقديره لجهود الأزهر في نشر قيم السلام وثقافة الحوار والتسامح بين الناس كافة، مؤكدًا أن فضيله الإمام الأكبر رمز من رموز التعايش، مشيدًا بخطاب شيخ الأزهر بمؤتمر الأزهر العالمي للسلام واصفًا إياه بالخطاب التاريخي؛ لأنه خطاب صادر من القلب.

وأوضح رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس أن مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وألوانه تحتاج إلى مبادرات دينية وسياسية وثقافية، إذ يجب على الجميع أن يساهم في إفشال مخططات هذا الإرهاب الغاشم، لكن الأهم أن نكون يدًا واحدةً.
 

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