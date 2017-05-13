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الصحة: 5 مليار جنيه زيادة لموازنة الوزارة عن العام الماضي
الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة

الصحة: 5 مليار جنيه زيادة لموازنة الوزارة عن العام الماضي

2017-05-13 18:39:30
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قال اللواء دكتور سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، إن الوزارة تشترى سنويا أدوية للتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة والتموين الطبى بقيمة مليار جنيه.

وأضاف مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، على هامش مؤتمر بدء التشغيل التجريبى لمعمل التشريح المخصص للتدريب على المهارات الجراحية، أن الموازنة الجديدة للوزارة 53.7 مليار جنيه بزيادة 5 مليارات عن العام الماضى، مشيرًا إلى أنه سيتم ضخ الزيادة فى ميزانية الوزارة فى برامج العلاج على نفقة الدولة، مؤكدا أن الوزارة أصدرت أوامر إسناد لتطوير مستشفيات بقيمة 3 مليارات جنيه.

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