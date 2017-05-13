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خالد الجندي ضيف "الحصري" في "مساء DMC"
خالد الجندي

خالد الجندي ضيف "الحصري" في "مساء DMC"

2017-05-13 18:34:03

تستضيف الإعلامية إيمان الحصري، مُقدمة برنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC”، الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

ويُناقش البرنامج مَفهوم التكفير في الإسلام، وماذا يعني لفظ التكفير، كما يتطرق الحوار إلى الإرهاب وسبُل مُواجهته.. وهل ينجح قانون تنظيم الفتاوى في التصدي للأفكار المتطرفة؟.

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