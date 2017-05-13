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الخارجية الروسية: بوجدانوف يجتمع مع حداد لمناقشة تطورات الوضع في سوريا
المبعوث الخاص لرئيس روسيا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوجدانوف

الخارجية الروسية: بوجدانوف يجتمع مع حداد لمناقشة تطورات الوضع في سوريا

2017-05-13 18:56:01
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ذكرت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت ، أن الممثل الخاص للرئيس الروسى للشرق الاوسط وافريقيا ميخائيل بوجدانوف بحث الوضع الحالي في سوريا مع السفير السوري في موسكو رياض حداد.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها- وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إن الدبلوماسيين تبادلا وجهات النظر حول التطورات داخل سوريا وخارجها أثناء الحوار، وكانت نتائج المؤتمر الدولي الرابع حول سوريا في أستانا في 3 و 4 مايو، والتي أسفرت عن التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن مناطق خفض التوتر والتي كانت محور الحوار بين الجانبين”.

وسلط الاجتماع الضوء على القضايا المتعلقة بالجولة القادمة من المحادثات بين السوريين فى جنيف تحت رعاية الامم المتحدة المقرر عقدها فى الفترة من 16 الى 19 مايو الجاري.

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