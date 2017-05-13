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خفافيش فالنسيا تزيد جراح إسبانيول في الليجا
فالنسيا

خفافيش فالنسيا تزيد جراح إسبانيول في الليجا

2017-05-13 18:35:29
وكالات

فاز فريق فالنسيا، على مضيفه إسبانيول، بهدف نظيف، اليوم السبت، في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين فالنسيا بالفضل في هذا الفوز لمدافعه الشاب، خوسي لويس جايا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 بمساعدة زميله دانيال باريخو.

الفوز رفع رصيد فالنسيا ، إلى 46 نقطة في المركز الحادي عشر، وظل إسبانيول في المركز التاسع برصيد 53 نقطة.

وسجل فالنسيا فوزه الـ13 هذا الموسم، مقابل سبعة تعادلات، و17 هزيمة، فيما خسر إسبانيول للمرة الـ12 مقابل 11 تعادلا، و14 انتصارا.

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