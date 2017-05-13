يقدم معرض لو مارشيه للأثاث والديكور العديد من اغراض غرف النوم وأدوات المطبخ والانتريهات باسعار مخفضة رغم ارتفاع الاسعار بنسبة ٤٠٪ منذ تحرير سعر الصرف علي قول تجار بالسوق والمعرض.

غرف النوم والانتريهات

وصل سعر انتريه مكون من كنبة ومقعدين إلى 25 ألف جنيه، سرير 160 سم إلي8911 جنيها، دولاب جرار 240سم 16970 جنيها، 2 كومودينو 3940 جنيها، تسريحة 6381 جنيها، سفرة 7 آلاف جنيه، 2 نيش 11659 جنيها، 6 مقاعد 7248 جنيها.

مستلزمات الحمام

وصل سعر سخان كهرباء 8 ونصف لتر إلى 3235 جنيها، سخان 11 لتر إلى 3700 جنيه، بانيو كبير 17 ألف جنيه.

أدوات المطبخ

وصل سعر طقم حلل 8 قطع 2535 جنيها، طقم شوك وسكاكين 2500 جنيه، طقم شاي 2900 جنيه.

ديكور

وصل سعر نجفة كبيرة كريستال إلى 11220 جنيها، نجفة متوسطة 9930 جنيها، نجفة صغيرة إلى 300 جنيه.



يذكر أن معرض لو مارشيه للاثاث والديكور انطلقت فعالياته الخميس الماضي ويستمر حتى غدا 14 مايو الجاري، مقدما عروض تصل ل ٧٠٪٠