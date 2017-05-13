هبط فريق انجولشتاد رسميًا لدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، بعد تعادله مع مضيفه فرايبورج 1/1، في الوقت الذي تعادل فيه هامبورج مع مضيفه شالكه بذات النتيجة، اليوم السبت، في المرحلة 33 وقبل الأخيرة من المسابقة.

وانضم انجلوشتاد إلى دارمشتاد في رحلة الهبوط، بينما يحتل هامبورج المركز الثالث من القاع، الذي يؤهل صاحبه لخوض دور فاصل مع صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية، في ملحق الهبوط والصعود للبوندسليجا.

ويتذيل دارمشتاد جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، ويحتل انجولشتاد المركز السابع عشر برصيد 31 نقطة، ثم هامبورج في المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة.

واقتنص بايرن ميونيخ بطل المسابقة فوزًا مثيرًا من ملعب مضيفه لايبزيج الوصيف 5/4، واقتسم هوفنهايم المركز الثالث مع بوروسيا دورتموند، بعد فوزه على مضيفه فيردر بريمن 5/3، في الوقت الذي تعادل فيه دورتموند مع مضيفه أوجسبورج 1/1.

وفي باقي المباريات، فاز هيرتا برلين على مضيفه دارمشتاد 2/صفر، وماينز على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 4/2، بينما تعادل باير ليفركوزن مع ضيفه كولن 2/2.

وعلى ملعب بادينوفا، تقدم ماكسيميليان فيليب بهدف لفرايبورج في الدقيقة 31، ثم تعادل داريو ليزكانو لانجولشتاد في الدقيقة 43.

وفي جيلسنكيرشن، تقدم شالكه بهدف حمل توقيع جويدو برجشتالر في الدقيقة 25، ولكن بيير ميشيل لاسوجا أنقذ هامبورج من فخ الهزيمة، وسجل هدف التعادل القاتل قبل نهاية المباراة.