توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط بين الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” وخارجها حتى نهاية عام 2017 أو حتى إلى ما بعد ذلك.

وقال نوفاك - في تصريح صحفي اليوم /السبت/ - إن روسيا تعتزم الإبقاء على مستوى خفض إنتاج النفط عند معدل 300 ألف برميل يوميا في مايو ويونيو 2017 مقارنة بأكتوبر 2016.

من جهته، صرح إيجور سيتشين رئيس شركة (روس نفط) - وهي أكبر شركة نفط في روسيا - بأن الشركة تدعم كافة أعمال وزارة الطاقة الروسية في المفاوضات مع اللاعبين في سوق النفط حول اتفاق خفض الإنتاج.

وقال سيتشين - لوكالة أنباء “سبوتنيك” - إن “وزارة الطاقة الروسية تتمسك بهذه الرؤية وتتفاوض مع اللاعبين في السوق، ونحن ندعم كافة أعمال وزارة الطاقة”. وأضاف “الأهم أن تكون هناك آلية لحماية مصالحنا”.

وكانت دول منظمة “أوبك” قد توصلت - في اجتماعها يوم 30 نوفمبر الماضي - إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع عام 2017، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط، 558 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل حصة روسيا.

ك ف