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ننشر تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة زاناكو
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ننشر تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة زاناكو

2017-05-13 17:57:08
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن حسام البدرى المدير الفني للنادى الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة زاناكو الزامبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب.

وجاء التشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد نجيب ورامى ربيعة وأحمد فتحي وصبري رحيل .

الوسط: عمرو السولية و حسام غالي وعبدالله السعيد،ميدو جابر .

الهجوم: جونيور أجاي وسليماني كوليبالي

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