علي جمعة يوضح كيف كانت تصوم الأمم السابقة2017-05-13 18:33:30
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن صيام الأمم السابقة كان بالامتناع عن الكلام، وعن الظل، وعن الاستحمام فلا يقرب جسده ماء، وعن ما فيه روح أو خرج من روح، وهناك ما يمتنع عن زوجته خلال الشهر بأكمله، وهو ما كان في بداية الإسلام ثم نسخ وغيره وأصبح قاصرا على فترة النهار فقط.
وأضاف “جمعة” خلال لقائه في برنامج “والله أعلم” على فضائية الـ” سي بي سي” إن القرآن منقسم لقسمين أم الكتاب، وآخر محكمات، وقول الله سبحانه وتعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”، تذكير من الله ومنته علينا وهدايته لنا أفضل ما يكون للبشرية.
وتابع المفتي السابق أن الصيام يمكن أن يتحول لمدرسة عندما يمارس الصوم على وجهه، بحسن الخلق، متابعًا: “تتحكم في النفس واللسان، وتنفيذ وصايا رسول الله الذي يقول اتق الله حق تقاته، واتبع السيئة بالحسن تمحوها، وإن سبه أحد يقول أني صائم”.
وأوضح أن شهر رمضان له سبعة وظائف تتمثل وظيفته الأولى في الصوم، ثم الذكر، ثم القرآن، ثم الصلاة في جماعة، ثم الدُعاة، ثم العبادة المتعدية متمثلة في الزكاة والصدقة، ثم العمرة التى تعادل حجة حال أدائها خلال شهر رمضان، والتهيئة لرمضان يتكون خلال النصف الثاني من عبان بعمل ورد من القرآن والذكر.
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