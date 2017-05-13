 Moheet on google
السبت 13 مايو 2017 06:13 مساءً
روابط سريعة
رمضان صبحي يبعث رسالة لحسام عاشور عقب وفاة شقيقه
رمضان صبحي

رمضان صبحي يبعث رسالة لحسام عاشور عقب وفاة شقيقه

2017-05-13 17:56:04
محيط - أحمد عبد الخالق

أرسل رمضان صبحى، لاعب وسط منتخب مصر و نادي ستوك سيتي الإنجليزى، التعازي لحسام عاشور، قائد فريق النادي الاهلي في وفاة شقيقه.

وكتب صبحي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت: “البقاء لله في وفاة شقيق حسام عاشور.. ربنا يرحمه ويصبر أهله”.

يذكر أن حسام عاشور غادر معسكر الأهلي قبل مواجهة زاناكو الزامبي اليوم ولن يتمكن من المشاركة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3