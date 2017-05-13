أرسل رمضان صبحى، لاعب وسط منتخب مصر و نادي ستوك سيتي الإنجليزى، التعازي لحسام عاشور، قائد فريق النادي الاهلي في وفاة شقيقه.

وكتب صبحي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت: “البقاء لله في وفاة شقيق حسام عاشور.. ربنا يرحمه ويصبر أهله”.

يذكر أن حسام عاشور غادر معسكر الأهلي قبل مواجهة زاناكو الزامبي اليوم ولن يتمكن من المشاركة.