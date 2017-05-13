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محمد سلطان: مكتبة الإسكندرية منارة ثقافية وحضارية للعالم
محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان

محمد سلطان: مكتبة الإسكندرية منارة ثقافية وحضارية للعالم

2017-05-13 17:46:49
محيط: أ. ش. أ

قال محافظ الإسكندرية محمد سلطان إن مكتبة الإسكندرية تعد منارة ثقافية وحضارية للعالم أجمع، مشيرا إلى أنها تمتلك كنوزا ثقافية وأثرية قبطية وإسلامية من مختلف العصور.

وأضاف سلطان - خلال زيارته للمكتبة اليوم السبت برفقة مجلس أمناء المكتبة - “علينا جميعا أن نفخر بوجود هذا الصرح العالمي الثقافي والعلمي الكبير على أرض مصر”، معربا عن فخره كونه عضوا في مجلس أمناء المكتبة، والذي يضم في عضويته عددًا من الشخصيات الدولية البارزة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة وكبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب.

ولفت إلى أن مكتبة الإسكندرية لها شهرة عالمية وجاذبة للسياحة، لذا يحرص جميع السائحين القادمين للإسكندرية من مختلف أنحاء العالم على زيارتها والاستفادة من مقتنياتها العلمية.

وتفقد المحافظ جميع أقسام المكتبة وقاعاتها المختلفة إلى جانب زيارة متاحف الآثار والمخطوطات وقسم العرض المتحفي ومتحف تاريخ العلوم والمعارض الدائمة وهي الإسكندرية عبر العصور (مجموعة محمد عوض)، والعالم شادي عبد السلام، وروائع الخط العربي، وتاريخ الطباعة، و كتاب الفنان، والآلات الفلكية والعلمية عند العرب في القرون الوسطى، ومحيي الدين حسين: مشوار إبداعي؛ وأعمال الفنان عبد السلام عيد، ومجموعة رعاية النمر وعبد الغني أبو العينين، كما زار الوفد الأقسام المختلفة للمكتبة والتي تضم ملايين الكتب بالعديد من اللغات في كافة العلوم، بالإضافة إلى زيارة قاعات المكتبة المختلفة وأهمها قاعة الرئيس الراحل أنور السادات وقاعة القراءة الرئيسية.

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