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زيسكو يضرب سموحة بهدف في الكونفيدرالية
سموحة

زيسكو يضرب سموحة بهدف في الكونفيدرالية

2017-05-13 17:48:40
محيط - أحمد عبد الخالق

وجه فريق زيسكو يونايتد الزامبي ضربة قوية لفريق سموحة بعدما حقق الفوز بهدف دون رد عليه في لقاء الجولة اليوم السبت بكأس الكونفيدرالية بالمجموعة الثالثة .

وسجل الهدف اللاعب الكيني جاكسون وير في الدقيقة 73 من ركلة جزاء .

بهذه النتيجة حصد زيسكو أولى ثلاث نقاط في المجموعة وبقي سموحة بدون رصيد في آخر الترتيب.

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