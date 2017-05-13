عاقبت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، مدرب حراس مرمى بأحد الأندية بالحبس عامين مع الشغل، لاتهامه بممارسة الشذوذ مع أكثر من 200 شاب.‏‫

كان معتز زكريا، وكيل أول نيابة قصر النيل، أمر بإحالة مدرب حراس لأحد أندية الدوري للمحاكمة العاجلة، بتهمة ممارسة الفجور؛ لممارسته الشذوذ مع أكثر من 200 من الشباب الراغبين في الالتحاق بالنادي، الذي يعمل به؛ كونه مسئولًا عن تدريب واختيار اللاعبين وتأهيلهم، وذلك بعد مواجهة المتهم واعترافه بارتكاب جريمته، وغيرها من الوقائع المخلة بالآداب.