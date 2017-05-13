احتفلت كلية الآداب جامعة عين شمس بتخريج دفعات 2014 و2015 و2016 من طلاب التعليم المفتوح، وذلك بمدرج “غربال” بالكلية تحت رعاية الدكتورة سوزان القليني عميدة الكلية المستشارة الإعلامية لرئيس الجامعة.

وقام الخريجون - خلال الحفل - بأداء طابور العرض كأحد التقاليد المعروفة في حفلات التخرج، وعبروا عن بالغ سعادتهم باهتمام إدارة الكلية بإقامة الحفل.

وطالب أحمد عبد الصبور المتحدث باسم الخريجين بإتاحة الفرصة للخريجين باستكمال الدراسات العليا.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مرتضى وكيل الكلية عن سعادته بتخريج تلك الدفعات واعتزازه بهم لإصرارهم على النجاح الذي يؤهلهم لسوق العمل ويساعدهم على الانخراط مع ذويهم في الحياة العملية.

وفي نهاية الحفل، كرم الدكتور مرتضى أوائل الدفعات و80 خريجا بمنحهم الدروع والميداليات وشهادات التقدير بالإضافة إلى تكريم منظمي الحفل.

شهد الحفل الدكتور مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى حافظ المنسق الأكاديمي للتعليم المفتوح، والدكتور فريد الأنور نائب المنسق الأكاديمي للتعليم المفتوح إلى جانب أساتذة الكلية في جميع التخصصات.