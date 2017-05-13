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اسعار الذهب: الأوقية تسجل ١٢٢٩ دولار
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اسعار الذهب: الأوقية تسجل ١٢٢٩ دولار

2017-05-13 17:42:10
محيط ووكالات

قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية: إن أسعار الذهب استقرت، اليوم السبت، وسجل الجرام عيار ٢١ نحو ٦١٨ جنيهًا، وسجل الجرام عيار ١٨ نحو ٥٢٩ جنيهًا.

وأضاف واصف أن الذهب عيار ٢٤ سجل نحو ٧٠٦ جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو ٤٩٤٤ جنيهًا، وسجل السعر العالمي نحو ١٢٢٩ دولارًا للأوقية.

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