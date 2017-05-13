أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن فريق الدبابات الأوكراني احتل المركز الأخير في مسابقات “بياتلون الدبابات – 2017” والذي اختتمت فعالياته في ساحات التدريب في غرافينفير بألمانيا.

وقالت الوزارة في بيان لها أوردته قناة روسيا اليوم ، إن الفريق النمساوي احتل المركز الأول مستخدما دبابة “الفهد 2A4” فيما جاء بالمركز الثاني الفريق الألماني مستخدما دبابة “الفهد 2A6” أما المركز الثالث فكان من نصيب الأمريكي بدبابة “أبرامز M1A2 SEP”.

وأشارت إلى أن الفريق الأوكراني استخدم دبابة “T-64BV” والتي تشارك لأول مرة في المسابقات .. موضحة أن الفريق الأوكراني كان من ضمن الفرق الثلاث الأولى في مسابقة الرماية الجماعية.

وجرى تحديث الدبابات المشاركة بطريقة خاصة لتلائم المسابقة في مصانع مدينة خاركوف الحربية حيث أضيفت مناظير حرارية لكافة أفراد الطاقة محطة راديو رقمية من طراز “البجعة – 2 РБ” ، وكذلك أجهزة الملاحة المرتبطة بالأقمار الصناعية.

يذكر أن مسابقة “بياتلون الدبابات” جرت لأول مرة عام 2013 في روسيا بعدها قامت البلدان الأعضاء في حلف الناتو باستنساخ التجربة.