فرقة «رسالة سلام الدولية للإنشاد الديني» الأحد في قبة الغوري2017-05-13 17:37:01
يقيم مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، يوم الأحد، حفل فرقة “رسالة سلام الدولية للإنشاد الديني والموسيقي الروحية”، في الثامنة مساء، بقبة الغوري بشارع الأزهر، وذلك ضمن الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، التي تنظمها مختلف قطاعات الثقافة تحت رعاية وزير الثقافة حلمي النمنم.
والحفل رؤية فنية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح، وتضم فرقة سماع للإنشاد الصوفي، وفرقة التراتيل والألحان القبطية، ومجموعة من الأصوات المميزة من أقاليم مصر المختلفة، بالإضافة إلى فرقة الترانيم الكنائسية “أكابيلا”، كما تضم مجموعة أندونيسيا للإنشاد.
يذكر أن الهيئة العامة لقصور الثقافة نظمت عدة محاضرات بمناسبة ليلة النصف من شعبان، من بينها محاضرة للشيخ أشرف محمود بمكتبة الطفل حول “فضل ليلة النصف من شعبان”، وأخرى للشيخ محمد محمد عبد التواب بمكتبة حي جنوب، وندوة دينية بمكتبة الكعابي الجديدة.
كما تستعد قطاعات وزارة الثقافة حاليا لاحتفالات شهر رمضان المعظم، وتتضمن الإحتفالات عروض فنية وثقافية وموسيقي عربية وإنشاد ديني وآلات وفنون شعبية ومعارض وورش للفنون التشكيلية وفنون السيرة الشعبية وفنون الطفل والمرأة والشباب والعمال وورش ومعارض للحرف البيئية ومقهي الثقافي وفنون مسرح العرائس والاراجوز ومعرض للكتاب. كما تتضمن عروضا فنية لذوي الاحتياجات الخاصة وفعاليات فنية للجمعيات الثقافية وورش للمواهب علي مدي أيام الفعاليات، بالإضافة لعروض الفرق التلقائية التراثية وعروض للأفلام السينمائية ومعارض أشغال فنية وحرف تراثية للقصور المتخصصة وورش حكي شعبي والعاب شعبية.
من جهة ثانية عرض اتحاد الناشرين المصريين، اقتراحا على الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بإقامة معرض للكتاب فى شارع المعز، طوال شهر رمضان المبارك.
وقد رحبت وزارة الثقافة بالفكرة، وطلبت إقامة تصور للمعرض، لعرضه على وزارة الآثار للموافقة على إقامة معرض للكتاب، وذلك باعتبار شارع المعز من ضمن شوارع التراثية التاريخية.
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