أعلن مارك هيوز المدير الفني لفريق ستوك سيتي تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره أرسنال في لقاء الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمييرليج”.

وشهدت التشكيلة الأساسية تواجد رمضان صبحي على دكة البدلاء خلال المواجهة الهامة اليوم السبت.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بوتلاند

الدفاع: جونسون ، شوكروس، مارتينز إيندي، بيترز.

الوسط: ويلان، كاميرون، جو ألين ، ضيوف .

الهجوم: شاكيري، أرناوتوفيتش

وفي الجانب الآخر أعلن الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لفريق أرسنال تشكيلة فريقه التي ستخوض المواجهة حيث شهدت خروج النني من القائمة بداعي الإصابة

وضمت كلاً من :

حراسة المرمى : بيتر تشيك .

الدفاع: كوسيلني ، شكوردان موستافي ، كريس هولدينج ، ناتشو مونريال ،

الوسط: كوكلين ، بيلرين ، تشاكا ، اوزيل .

الهجوم: أليكسيس سانشيز ، أوليفيه جيرو