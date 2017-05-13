أفاد ناشطون سوريون، اليوم السبت، بمقتل 7 أشخاص جراء قصف شنته قوات التحالف الدولي قرب مدينة الرقة وريف حماه الشمالي.

وقال النشطاء، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إنهم وثقوا مقتل 7 مدنيين من عائلة واحدة، جراء إصابتهم في قصف مباشر لطائرات التحالف الدولي على مناطق في محيط مدينة الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم “داعش” خلال الـ 48 ساعة الماضية، علاوة على قصفهم وبشكل مكثف أيضا مناطق في بلدة /اللطامنة/ بريف حماه الشمالي.

وفي دير الزور، قال نشطاء إن طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن قصفت ،أمس، مناطق في بلدة /القورية/ بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وسقوط جرحى، وكذا مناطق في محيط حقلي “التنك والعمر” النفطيين بريف دير الزور الشرقي.

جدير بالذكر أن طائرات التحالف الدولي تحلق بشكل مكثف في سماء ريف دير الزور على مدار الساعة، وتقوم بتنفيذ استهدافات متفرقة بين حين وآخر.