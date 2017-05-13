الأسماك تنافس اللحوم في زيادة الأسعار.. البلطي بـ20 والجمبري بـ 500 جنيه2017-05-13 17:48:42
اقترب شهر رمضان إلا أن أسعار الأسماك لا تزال مرتفعة، إذ إنه من المعروف أنها تنخفض فى هذا التوقيت من كل عام، نظرًا لانخفاض الإقبال على شراء الأسماك فى الشهر الكريم.
وصل سعر الجمبرى الجامبو إلى 500 جنيه، والمتوسط 300 جنيه، والصغير 150 جنيهًا، وسمك الدنيس 140 جنيهًا للكيلوجرام، أما البورى فوصل إلى 45 جنيهًا، ولم يتبق سوى سمك البلطى، الذى يعد سمك “الغلابة”، فقد تراوح بين 15 و20 جنيهًا، أما بلطى أسوان فقد وصل إلى 30 جنيهًا، ويبلغ سعر سمك الماكريل المجمد 28 جنيهًا.
قال مصدر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية إن وزارة التموين تطرح كمية كبيرة من الأسماك بكل أنواعه بمنافذ شركة الأسماك، وكذلك فى بعض منافذ شركات المجمعات الاستهلاكية، التى تضم أقسامًا للأسماك، مشيرًا إلى أن أسعار الأسماك بمنافذ شركة الأسماك المنتشرة فى محافظتى القاهرة والجيزة، تبدأ من 14 جنيهًا لكيلو القراميط، والبلطى يبدأ من 15 و16 حتى 18 جنيهًا، حسب الحجم، وبلطى أسوان يتراوح من 16 حتى 28 جنيهًا للحجم الكبير، أما البورى فيوجد منه 3 درجات، الأولى 36 جنيهًا، أما الدرجة التانية 35 جنيهًا، للكيلو، والدرجة الثالثة 33 جنيهًا، ويبلغ سعر سمك الماكريل 25 جنيهًا للكيلو ذات المنشأ الصينى، و30 جنيهًا لكيلو الماكريل ذات المنشأ النيوزيلندي، وسعر كيلو سمك المكرونة يتراوح من 23 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تسلمت حتى الأن 130 طن أسماك من هيئة الثروة السمكية، وفقًا للبروتوكول الموقع بين القابضة ووزارة الزراعة.
كما تسلمت الشركة القابضة كميات كبيرة من مزارع قناة السويس، وجارٍ حاليًا استيراد 60 ألف طن سمك ماكريل، بهدف إتاحة كميات كبيرة من الأسماك فى السوق المحلية، وبالتالى انخفاض الأسعار.
من جانبه برر أحد تجار السمك ارتفاع الأسعار بانخفاض الإنتاج المحلى من الأسماك واستيراد كميات كبيرة منه، وبالتالى عندما ارتفع سعر الدولار ارتفع سعر السمك، وبالنسبة لسمك البلطى، الذى يتم إنتاجه فى السوق المحلية فقد تأثر بزيادة أسعار المواد البترولية والنقل، وللأسف يتم تحميل كل التكاليف على السعر النهائى.
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