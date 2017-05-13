أخبار سارة لريال مدريد قبل مواجهة أشبيلية غداً2017-05-13 17:31:01
في مران فريقه الجماعي الأخير قبل مواجهة إشبيلية غدا /الأحد/ في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني في آخر لقاء سيستضيفه “سانتياجو برنابيو” في الموسم.
وعلى الرغم من أن كل الأمور تشير إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق سيفضل عدم الدفع بفاران أساسيا أمام إشبيلية، فإن مشاركته بشكل طبيعي في المران اليوم تشير إلى تعافيه من آلام عضلية عانى منها عقب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا واحتمالية مشاركته أمام الفريق الأندلسي.
وشارك أيضا في المران المدافع البرتغالي بيبي، لكن زيدان أكد أنه لن يدفع به غدا لعدم تعافيه بشكل كامل من مشكلات في الضلوع.
وبالإضافة إلى بيبي يغيب عن مباراة غد كل من داني كارباخال والويلزي جاريث بيل للإصابة.
ويحتل ريال مدريد وصافة الليجا برصيد 84 نقطة وهو نفس رصيد برشلونة المتصدر والذي يتفوق على الملكي في المواجهات المباشرة، إلا ان الميرينجي لديه مباراة مؤجلة امام سيلتا فيجو.
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