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إصابة طفل فلسطيني بحادث دهسٍ بسيارة اسرائيلية
حادث دهس في القدس

إصابة طفل فلسطيني بحادث دهسٍ بسيارة اسرائيلية

2017-05-13 17:21:21

أصيب طفل فلسطيني، عصر اليوم السبت، بحادث دهسٍ بواسطة سيارة تابعة لشرطة الاحتلال بالقرب من باب العامود (أحد أشهر أبواب القدس القديمة) ونُقل الى المستشفى للعلاج.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن شهود عيان أن الشرطي السائق لاذ بالفرار من المنطقة، فيما استدعى مواطنون من المنطقة سيارة إسعاف نقلته بدورها الى المشفى للعلاج، دون معرفة حجم إصابة الطفل.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حارس المسجد الاقصى عمران الرجبي من مكان عمله في باب السلسلة (أحد أبواب المسجد).

جاء الاعتقال بزعم تصوير الحارس الرجبي اعتداء الاحتلال الوحشي على سيدة كانت تدخل إلى المسجد الأقصى المبارك، عقب إطلاق الرصاص على مواطن أردني في المنطقة بدعوى طعنه أحد عناصر شرطة الاحتلال، والذي أعلن عن استشهاده فيما بعد.

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