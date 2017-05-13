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بالفيديو.. التموين للتجار: لا مبررات لزيادة الأسعار في رمضان
محمد سويد

بالفيديو.. التموين للتجار: لا مبررات لزيادة الأسعار في رمضان

2017-05-13 17:20:29
محيط ووكالات

وصف محمد سويد، مستشار وزير التموين،في تعليقه على قيام بعض التجار برفع أسعار السلع قبل شهر رمضان المبارك انها غير مبررة.

وقال “سويد” خلال مقابلة عبر الأقمار الصناعية مع قناة “إكسترا نيوز”، إنه لا يوجد أى مبرر لزيادة الأسعار قبل الشهر الكريم، مؤكدًا أنه منذ تعويم الجنيه وأسعار السلع المستوردة والمحلية ثابتة لم تتغير في مدخلاتها شيئًا.

وأشار إلى أن وزير التموين أصدر قرارًا يلزم جميع المنتجين، بوضع الأسعار على أغلفة المنتجات، حتى لا يضع التجار هوامش ربح خرافية، مؤكدًا أن هذا القرار سيتم تنفيذه ابتداء من 1 يونيو المقبل، وستبدأ بسلعتي الأرز والسكر.



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