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محافظة البحر الأحمر توزع مساعدات غذائية بقرى مرسى علم
محافظ البحر الاحمر اللواء احمد عبد الله

محافظة البحر الأحمر توزع مساعدات غذائية بقرى مرسى علم

2017-05-13 17:23:21
محيط: أ. ش. أ

قامت اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بتوجيه قافلة غذائية تحمل اسم (قافلة الحياة) إلى مدن مرسى علم وحلايب وشلاتين وأبو رماد بالمحافظة لتقديم الدعم للمواطنين وخاصة أهالي الجنوب.

وأوضح بيان للمحافظة أنه تم توزيع 200 “كرتونة” (عبوة) مواد غذائية لمدينة مرسى علم و200 “كرتونة” لقرية الشيخ الشاذلى و200 “كرتونة” لقرية حماطة و200 “كرتونة” لقرية ابو غصون بالاضافة إلى ملابس للأطفال والكبار وهدايا للعرائس.

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