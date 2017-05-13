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نوكيا تصلح غلطتها وتعلن يوم طرح "الهاتف التاريخي"
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نوكيا تصلح غلطتها وتعلن يوم طرح "الهاتف التاريخي"

2017-05-13 17:12:04

منذ إعلان شركة “نوكيا” عن عودة هاتفها “التاريخي” 3310، ينتظر عشاق الهواتف المحمولة لا سيما ممن ارتبط معهم هذا الطراز بذكريات مع مطلع الألفية الجديدة.

إلا أن الشركة الفنلندية انتظرت لنحو 3 أشهر من إعلان إطلاق “نوكيا 3310” الجديد، فيما اعتبره خبراء “غلطة كبيرة”، قبل أن تحدد مؤخرا أنه سيكون متوافرا في الأسواق في الرابع والعشرين من مايو الجاري.

لكن حسب تقارير صحفية، اكتفت “نوكيا” فقط بإعلان موعد أول طرح للهاتف دون توضيح ترتيب الدول التي سيكون متاحا أولا.

ويحافظ الهاتف المعدل على السمات الأساسية التي ميزت سلفه، وعلى رأسها الشكل الانسيابي والبطارية القوية ولعبة “الثعبان”، مع إضافة مميزات أخرى منها كاميرا خلفية بقوة 2 ميجابكسل، وشاشة “LED” بألوان محسنة، وإمكانية إضافة بطاقة ذاكرة.

ويتمتع “نوكيا 3310” المعدل بميزة تنافسية، هي سعره الذي لن يتحاوز 50 جنيها إسترلينيا، كما سيتوافر بألوان الأحمر والأصفر والأزرق الداكن والرمادي.

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