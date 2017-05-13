تماشيا مع الجهود الواسعة التي تبذلها شركة اورنچ مصر لتقديم تجربة متميزة للعميل المصري، تعلن الشركة عن إطلاق مجموعة جديدة من الباقات للمستهلكين والانظمة الجديدة، و هى تشمل:

- اورانج إيجل

- اورانج بانثر

- اورانج دولفين

- اورانج فوكس

حرصت اورنچ على دراسة احتياجات شرائح مختلفة من العملاء في السوق المصري، واستجابة منها لتطلعات العملاء، قامت الشركة بعمل الانظمة الجديدة لتلبى احتياجات العملاء و لتتضمن امتيازات عديدة إلى جانب أسعارها المناسبة للجميع.

الأنظمة الجديدة جزءاً لا يتجزأ من حياة عملاء اورنچ الذين بإمكانهم الاختيار من بين أربعة أنظمة مختلفة ليحصل عميل اورانج على تجربة لا مثيل لها مهما اختلفت احتياجاته او تنوعت.

نظام اورانج إيجل

يرمز نظام إيجل للحرية المطلقة وقد تم تصميم هذا النظام للعملاء الذين يرغبون فالاستمتاع بالحرية دون حدود و ذلك من خلال خدمات اورنچ المختلفة. يقدم نظام إيجل للعملاء كمية غير مسبوقة من الميجابايتس، إضافة إلى دقائق و رسائل بلا حدود لاى موبايل فى مصر. يقدم نظام إيجل ثلاثة باقات، وهي: إيجل 100 و إيجل 300 و إيجل 500، و سيستمتع كل عملاء إيجل بخدمة Data Multi SIM مجاناً حيث يمكن للعميل استخدام باقة الانترنت الخاصة به علي أكثر من جهاز في نفس الوقت عن طريق استخدام 4 شرائح اضافية.

كما سيحصل عملاء إيجل 300 و إيجل 500 على ميزة إمكانية الإتصال بمركز خدمة عملاء خاص من اورانج عن طريق الاتصال ب2000 و على خدمات مميزة عند زيارتهم لفروع اورانج.

لمزيد من التحكم بإمكان عملاء إيجل تحديد حد اقصى للفاتورة لا تتعداه، و بإمكان العميل تغيير هذا الحد كل شهر.

وإلى جانب مميزات وفوائد خدمات المحمول، يتيح نظام اورانج إيجل مزايا أخرى عديدة تتمثل في خصومات على المشتريات، وقسائم يمكن استخدامها في أكثر من 200 فرع من شركاء برنامج Special المتخصصة في مجال الترفيه والموضة و السفر.

يقدم نظام اورانج إيجل تجربة فريدة ومختلفة للعملاء من خلال العروض والخدمات المميزة. هذه الانظمة هى بداية لتجربة مختلفة و دائمة التطور فى مجال الإتصالات فى مصر.

وتعليقا على إطلاق الأنظمة الجديدة، قال الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر جان مارك هاريون: “مع الانظمة الجديدة نحن نطلق العنان للمستهلك، حيث تتميز بالبساطة والشفافية والمرونة، و يمكنك الآن أن تدفع مقابل ما تحصل عليه من خدمات بشكل عادل تماما دون أن تشعر بأنك تدفع أكثر مما تستهلك”.

وأضاف هاريون قائلا: “نحن لا نخترع أنظمة دفع جديدة، ولكننا نمنح عملائنا القدرة على اختيار وتصميم الباقة التي تناسب احتياجاتهم بشكل أفضل”.

وشدد الرئيس التنفيذي للشركة، على أن استراتيجية اورنچ تتمحور دائما حول الاستماع إلى احتياجات العملاء والاستجابة لها لمنحهم تجربة فريدة من نوعها ولا مثيل لها. وأضاف: “مع أنظمة اورنچ الجديدة، تتأقلم الشركة مع احتياجات العميل بدلاً من أن يتأقلم العميل معها.”