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مصرع شقيقين في حادث سير على الطريق الصحراوي بالبحيرة
حوادث الطرق

مصرع شقيقين في حادث سير على الطريق الصحراوي بالبحيرة

2017-05-13 17:10:26
محيط: أ. ش. أ

لقى شقيقان مصرعهما إثر وقوع حادث سير على الطريق الصحراوي بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وكان مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين شوقي قد تلقى إخطارا يفيد بمصرع كل من سامي صبحي عبد السلام (40 عاما - مهندس ميكانيكي) وشقيقه محمد (39 عاما - عامل)، يقيمان بالإسماعيلية، نتيجة تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي عند الكيلو 113 اتجاه القاهرة ( طريق الخدمات ) بوادي النطرون.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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