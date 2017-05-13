بخمسة أهداف قاتلة حقق بايرن ميونخ الفوز على نظيره لايبزيج الذي سجل بدوره أربعة أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن الجولة الـ 33 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم “بوندسليجا”.

سجل لبايرن ميونخ كلاً من روبرت ليفاندوفيسكي في الدقيقة 17 من ركلة جزاء و84 ، وتياجو الكانترا في الدقيقة 60 وأضاف الرابع للبافاري دايفيد ألابا في الدقيقة 91 وسجل الخامس أريين روبن في الدقيقة 95.

أما لايبزيج فجاءت أهدافه عن طريق كلاً من مارسيل سابيتسر في الدقيقة 2 وتيمو ويرنير من ركلة جزاء في الدقيقة 29 والهدف الرابع في الدقيقة 65 وأضاف الثالث يوسف بولسن في الدقيقة 47 .

رفع البايرن بالتعادل رصيده للنقطة 79 في المركز الأول، ووصل رصيد لايبزيج للنقطة 66.