قنا.. يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة قنا غدا لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة إضافة إلى افتتاح مشروعات في محافظات أخرى عن طريق (الفيديو كونفرانس)، يرافقه خلالها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والزراعة والري والنقل والمواصلات، تبدأ الزيارة بتفقد محصول وحصاد القمح، الذي تم زراعته في منطقة المراشدة، والتي تبلغ مساحتها حوالى 50 ألف فدان، ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان.

القاهرة.. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غدا إلى العاصمة الأردنية عمان، لإجراء مشاورات مع نظيره الأردني أيمن الصفدى.

القاهرة.. تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 48 متهما من عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف التي وقعت بمنطقة “عين شمس”، والتي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة ماري جورج.

القاهرة.. تنطلق غدا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية فاعليات “الأسبوع العربي للتنمية المستدامة” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور لفيف من الوزراء المصريين والعرب وكبار المسؤولين من البنك الدولي والأمم المتحدة، والشخصيات العامة على المستوى العالمي والإقليمي وذلك لمناقشة أهم المواضيع والقضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة في الوطن العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

القاهرة.. تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب غدا مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2017 ـ 2018، فيما يخص قطاع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق تمويل المساكن.

القاهرة.. تناقش لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب غدا مقترح خطـة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشـروع موازنتها للعام المالي 2017 /2018، الخاصة ببعض الجهات التابعة لوزارة النقل، منها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة ميناء دمياط، والهيئة المصرية لسلامة المالحة البحرية.

القاهرة.. يفتتح وزير الآثار وسفير سويسرا بالقاهرة معرض “ابوسمبل 200 عام بعد رحيل الشيخ إبراهيم بورك هارت ” بالمتحف المصري الساعة 6 مساء غد.

القاهرة.. يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس اجتماعا غدا، لمناقشة العديد من الملفات المهمة.

القاهرة.. يطرح البنك المركزي المصري، غدًا، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ12.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.

القاهرة .. يبدأ غدا فتح باب التقديم لحجز قطع أراضٍ لجمعيات الإسكان التعاوني الجادة، لإقامة مشروعات سكنية كاملة المرافق لأعضائها بالمدن الجديدة الآتية: 6 أكتوبر، وبدر، والسادات، وبني سويف الجديدة، وقنا الجديدة.

القاهرة.. تعقد لجنة القيد بنقابة الصحفيين، جلسة لجدول تحت التمرين للمحررين الذين اجتازوا الدورات التدريبية بجامعة القاهرة، غدا وبعد غد.

القاهرة.. تنظم لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع باتحاد المحامين العرب، ندوة ظهر غد بعنوان”الشعب الفلسطيني ثورة ونضال مستمر حتى النصر والتحرير”، وذلك بمقر الأمانة العامة للاتحاد.

أسيوط.. ينطلق غداً، بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط، وقائع مؤتمر تعزيز الخدمات المالية غير البنكية لأصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في صعيد مصر والذي تنظمه وكالة التعاون الدولي الألماني (####GIZ####).

القاهرة.. تنظم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا حفل تخرج الدفعة الحادية عشرة من خريجيها غدا بحضور السفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمناء، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وعدد من رؤساء الجامعات والسفير الياباني بالقاهرة وعدد من خبراء التعليم وأساتذة الجامعات المصرية واليابانية.

سوهاج.. يقام غدا مهرجان المرأة المبدعة الأول بفرع ثقافة سوهاج وذلك في مجال الشعر والقصة والدراسات الأدبية، وذلك في إطار إعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عام المرأة المصرية.

القاهرة.. تنظم مكتبة ديوان (فرع الزمالك) حفل توقيع ومناقشة كتاب “كنائس لا تسقط في الحرب” للكاتبة أريج جمال، وذلك الساعة 7 مساء غد.

القاهرة.. يقيم مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، حفل فرقة “رسالة سلام الدولية للإنشاد الديني والموسيقي الروحية”، وذلك في الثامنة من مساء غد بقبة الغوري بشارع الأزهر.

القاهرة.. تستضيف سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، مهرجان الأفلام الكورية، والذي ينظمه المركز الثقافي الكوري برئاسة الدكتور بارك جاي يانج، وتحت رعاية مؤسسة كوريا، في السادسة مساء غد بمقر سينما الهناجر بأرض الأوبرا.

القاهرة.. تعقد جمعية نقاد السينما المصريين ندوة لمناقشة كتاب “سياسة عادل إمام رسائل من الوالي” الصادر عن دار الهلال، للناقد السينمائي أحمد يوسف، في تمام الساعة السادسة مساء غد، يدير النقاش الناقد ماهر زهدي.

القاهرة .. يستضيف مسرح الجنينة بحديقة الأزهر حفلا فنيًا غنائيًا، للفنانة اللبنانية ريما خشيش٬ في الثامنة من مساء غد.

القاهرة.. تحسم لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، غدًا مصير المذكرة التى تقدمت بها لجنة الحكام ضد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة، ومحمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب بسبب تصريحاتهما ضد الحكام عقب مباريات الأسبوع الـ28 بالدوري.