محافظ الغربية: المشروعات العملاقة توفر للشباب فرص عمل2017-05-13 17:04:54
أكد محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر أن الدولة تولى اهتماما كبير بالشباب وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقام مشروعات طرق عملاقة في مصر وفرت فرص عمل للشباب وزادت من دخل الدولة لعمل مشروعات أخرى، مشيرا إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في جميع المشروعات.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت، بالقيادات الشابة في المحافظة والذي نظمه مجلس القيادات الشابة لمناقشة عدد من المشكلات منها استغلال التجار وارتفاع أسعار السلع والمعوقات التي تعوق المشروعات على مستوى المحافظة وإيجاد الحلول المناسبة لحل هذه المشكلات.
وقال المحافظ ،إن كافة أجهزة المحافظة الأمنية والرقابية تقوم بدورها بمتابعة الأسواق وفتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها.. مشيرا إلى وجود 220 منفذا على مستوى المحافظة لتخفيف العبء على المواطنين وسيتم فتح منافذ للأسر المنتجة لتسويق منتجاتها.
وأضاف أنه سيتم حصر المصانع المتوقفة وعمل دراسة مع متخصصين في كل المجالات لبحث أسباب توقفها ووضع الحلول المناسبة لإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وأصدر محافظ الغربية تعليماته للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة بتوفير أماكن لعرض منتجات شركة مصر للغزل والنسيج والتواصل مع باقي المحافظات لعرض منتجات الشركة وتسويقها، كما وجه وكيل وزارة الري والموارد المائية بعمل إصلاحات دورية لمحطات المياه لتكون جاهزة للعمل في أي وقت.
كما وجه باختيار 200 شاب من القيادات الشابة ليتم تخصيص يوم محدد مع القيادات التنفيذية لطرح المشاكل وعرض ما تقدمه المديريات من خدمات ومشروعات تم إنجازها لتحقيق التواصل بين الشباب والجهات التنفيذية، مطالبا الشباب المشاركة في الملتقيات التوظيفية التي تنظمها المحافظة.
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