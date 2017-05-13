قام الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى،عقب جولتهما بمحافظة الدقهلية ، بزيارة إلى مدينة العاشر من رمضان، لتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى، حيث قاما بتفقد موقع الإسكان الاجتماعى بالحى العاشر بالمدينة، والذي تم الانتهاء من تنفيذ جميع الوحدات به، وتجرى حالياً أعمال التشطيبات النهائية للوحدات على أعلى مستوى.

وأبدى مسئولو البنك الدولى اعجابهم بالمشروع، خاصة أنه مكتمل الخدمات، وأثناء التجول بالمشروع قال الدكتور مصطفى مدبولى: بدأ العمل فى هذا الموقع قبل 11 شهراً فقط، وتخطت نسب التنفيذ الفعلية، ما كان مخططاً لها، فالجميع يسابق الزمن، وهذا يُعد إنجازاً بكل المقاييس، مؤكداً أنه سيتم البدء فى تسليم الوحدات لمستحقيها بعد حوالى 3 أشهر، بعد الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، وانتهاء الإجراءات البنكية والتخصيص للمواطنين .

وأضاف وزير الإسكان، أن مدينة العاشر من رمضان من أكبر المدن الجديدة نمواً حالياً، حيث وصل عدد سكانها إلى حوالى 700 ألف نسمة، ويتم بها تنفيذ عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعى، حيث تم ويجرى تنفيذ وطرح 41260 وحدة، موضحاً أنه يتم تنفيذ المشروعات الخدمية للمشروع بالتوازى مع تنفيذ الوحدات السكنية، لتحقيق الهدف التنموى للمشروع، وخلق مجتمع عمرانى متكامل، حيث تم ويجري تنفيذ وطرح: 24 مدرسة، و14 حضانة، و10 وحدات صحية ومراكز طبية، و38 سوقاً تجارية، وناديين، وملعب ثلاثى، لخدمة سكان المشروع.

وقام الوزير ووفد البنك الدولي بالتجول داخل العمارات والوحدات والغرف، وأشاد الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك بالمشروع وجودة تنفيذه، وسرعة إنجاز عدد كبير من الوحدات على أعلى مستوى من التشطيب فى أوقات قياسية، مشيرا إلى أن المشروع يتقدم بصورة جيدة جداً.