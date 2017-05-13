البنك الدولي يشيد بمستوى تنفيذ الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان2017-05-13 17:13:46
قام الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى،عقب جولتهما بمحافظة الدقهلية ، بزيارة إلى مدينة العاشر من رمضان، لتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى، حيث قاما بتفقد موقع الإسكان الاجتماعى بالحى العاشر بالمدينة، والذي تم الانتهاء من تنفيذ جميع الوحدات به، وتجرى حالياً أعمال التشطيبات النهائية للوحدات على أعلى مستوى.
وأبدى مسئولو البنك الدولى اعجابهم بالمشروع، خاصة أنه مكتمل الخدمات، وأثناء التجول بالمشروع قال الدكتور مصطفى مدبولى: بدأ العمل فى هذا الموقع قبل 11 شهراً فقط، وتخطت نسب التنفيذ الفعلية، ما كان مخططاً لها، فالجميع يسابق الزمن، وهذا يُعد إنجازاً بكل المقاييس، مؤكداً أنه سيتم البدء فى تسليم الوحدات لمستحقيها بعد حوالى 3 أشهر، بعد الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، وانتهاء الإجراءات البنكية والتخصيص للمواطنين .
وأضاف وزير الإسكان، أن مدينة العاشر من رمضان من أكبر المدن الجديدة نمواً حالياً، حيث وصل عدد سكانها إلى حوالى 700 ألف نسمة، ويتم بها تنفيذ عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعى، حيث تم ويجرى تنفيذ وطرح 41260 وحدة، موضحاً أنه يتم تنفيذ المشروعات الخدمية للمشروع بالتوازى مع تنفيذ الوحدات السكنية، لتحقيق الهدف التنموى للمشروع، وخلق مجتمع عمرانى متكامل، حيث تم ويجري تنفيذ وطرح: 24 مدرسة، و14 حضانة، و10 وحدات صحية ومراكز طبية، و38 سوقاً تجارية، وناديين، وملعب ثلاثى، لخدمة سكان المشروع.
وقام الوزير ووفد البنك الدولي بالتجول داخل العمارات والوحدات والغرف، وأشاد الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك بالمشروع وجودة تنفيذه، وسرعة إنجاز عدد كبير من الوحدات على أعلى مستوى من التشطيب فى أوقات قياسية، مشيرا إلى أن المشروع يتقدم بصورة جيدة جداً.
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
مدير الكرة بالأهلي: "حمودي" سيغيب عن مباراة زاناكو بسبب الإصابة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة. وأضاف عبد ...Thu, 11 May 2017 14:01:22 GMT
-
وزير النقل: انتهاء «الحفر النفقي» بالمرحلة الرابعة للمترو
أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل انتهاء الحفر النفقي للجزء الأول من المرحلة الرابعة (4ِA) للخط الثالث للمترو، وذلك بعد وصول ماكينة الحفر إلى بئر الخروج عند محطة ...Thu, 11 May 2017 08:22:14 GMT