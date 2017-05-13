"آي فون 8".. أبل تتحدى المنافسين بكاميرا "غير مسبوقة"

كشفت تقارير صحفية كورية عن تعاون بين شركة “أبل” وشركة “إل.جي إنوتيك” لتزويد الجيل المقبل من هواتف آيفون بكاميرات متطورة للغاية، غير متوافرة في أي من أجهزة المنافسين حاليا.

وبحسب المصادر الصحفية فإن أبل تنوي استعمال كاميرات قادرة على تمييز الوجوه بطريقة ثلاثية الأبعاد، لتجعل من عملية تأمين وفتح الجهاز عبر وجه مستخدمه أكثر أمانا، وغير قابلة للتحايل.

وتأتي هذه الأنباء في ظل انتقادات وجهت لجهاز “غالاكسي إس8” لـ “سامسونغ”، بعد التحايل على خاصية التأمين بوجه المستخدم عبر استعمال صورة فوتوغرافية.

ومن شأن الكاميرات الجديدة التي تعتزم “أبل” تزويد “آيفون 8” بها أن ترصد تأثير العمق في الصور، وهو ما قد يُصعب كثيرا من إمكانية حدوث تحايل على النظام الأمني للهاتف.

وبحسب صحيفة “كوريا إيكونميك دايلي” فإن “إل.جي” استثمرت فعلا أكثر من 230 مليون دولار في مصنع خاص لتجهيز الكاميرات المتطورة التي تريدها “أبل”، مع الإشارة إلى أنها ستكون أصغر من تلك المتواجدة حاليا في أجهزة “آيفون7 بلس”.

وبحسب نفس الصحيفة فإن هذه الكاميرات ستتواجد في الجانب الأمامي من الجهاز.

يشار إلى أن أنباء اعتماد أبل على تقنية تمييز الوجوه تزايدت خلال الآونة الأخيرة، خصوصا بعد استحواذ أبل على شركة “رايل فيس”.

يشار إلى أن “إل.جي إنوتيك”، التابعة لشركة “إل.جي”، هي الشركة التي زودت هاتف “آيفون7 بلس” بالكاميرات.