أمريكا.. زيادة "هائلة" بحالات الإصابة بفيروس "سي"2017-05-13 16:35:56
ارتفعت نسبة حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي “سي” في الولايات المتحدة خلال 5 سنوات بنسبة 300 في المئة، وفق ما ذكر مسؤولون صحيون أميركيون، مرجعين السبب إلى زيادة تعاطي مخدر الهيروين وغيره من المخدرات التي يتم تعاطيها بالحقن.
وأوضح المسؤولون أن هذا الارتفاع يتحدث عن السنوات 2010-2015، وفق ما أوردت وكالة “رويترز” الجمعة.
وأشاروا إلى أن الارتفاع في عدد الحالات جاء رغم توفر علاجات للمرض.
ووفقا لتقرير صدر عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، كان متوسط الإصابة بفيروس “سي” في 2015 هو 0.8 لكل مئة ألف شخص مع ظهور قرابة 34 ألف إصابة جديدة.
وتقول المراكز إن الحصول على محاقن نظيفة وتقليل القيود على توفير العلاجات لبرنامج الرعاية الصحية لمحدودي الدخل، يمكن أن يقلص معدلات الوفاة بسبب المرض وانتشار عدوى الفيروس.
وبوسع العلاجات الجديدة، التي تتجاوز نسبة الشفاء فيها 95 في المئة، أن تقضي تقريبا على المرض الذي قد يسبب تليف الكبد أو السرطان أو الوفاة أو الحاجة لعملية زراعة كبد.
لكن وباء إدمان المخدرات يؤدي فيما يبدو لظهور عشرات الآلاف من الإصابات الجديدة لأسباب منها، استخدام المحاقن غير النظيفة.
ويقول بعض الخبراء إن من أسباب زيادة تعاطي الهيروين هو أنه أصبح أرخص بكثير من مسكنات الألم، التي تحتوي على مشتقات الأفيون التي يصفها الأطباء، وبسبب القيود الجديدة، التي فرضت على صرف مسكنات الألم القانونية المسببة للإدمان.
وأجرت المراكز تحليلا في كل ولاية للحالات المبلغ عنها من التهاب الكبد “سي” بالإضافة لمراجعة القوانين المتعلقة بتوفر محاقن نظيفة لمن يتعاطون أدوية عن طريق الحقن ومستوى القيود المفروضة على توفر العلاجات لبرنامج الرعاية الصحية لمحدودي الدخل.
وفي 2015 وجدت المراكز أن معدلات الإصابة بالتهاب الكبد سي في17 ولاية أعلى من المتوسط الوطني.
وخلص التحليل إلى أن ولايات ماساتشوستس ونيو مكسيكو وواشنطن فقط لديها مجموعة شاملة من القوانين وسياسة علاجية ميسرة تتيح وصول العلاج لبرنامج الرعاية الصحية لمحدودي الدخل مما قد يساعد في وقف انتشار المرض.
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
مدير الكرة بالأهلي: "حمودي" سيغيب عن مباراة زاناكو بسبب الإصابة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة. وأضاف عبد ...Thu, 11 May 2017 14:01:22 GMT
-
وزير النقل: انتهاء «الحفر النفقي» بالمرحلة الرابعة للمترو
أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل انتهاء الحفر النفقي للجزء الأول من المرحلة الرابعة (4ِA) للخط الثالث للمترو، وذلك بعد وصول ماكينة الحفر إلى بئر الخروج عند محطة ...Thu, 11 May 2017 08:22:14 GMT