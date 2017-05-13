طورت شركة روسية تقنية تتيح كشف المجرمين قبل ارتكاب أي جريمة، وذلك من خلال رصد حالات الانفعال والتشنج لدى الأفراد حتى وإن اندسوا وسط حشود من الناس.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية الخميس، فإن شركة “إن.تيك.لاب” توصلت إلى برنامج إلكتروني ذكي يستطيع رصد الأحاسيس المرتبكة والمشبوهة لدى الأفراد، وهو ما قد يساعد على تفادي هجمات إرهابية وعمليات إجرامية، مستقبلا.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة، أليكساندر كابازوف، أن التقنية الذكية تتيح رصد المشاعر الملتبسة والمرتبكة لدى الأفراد، والتعرف عليهم في ثوان قليلة.

وأثارت التقنية اهتماما واسعا، خلال العام الماضي، بعدما استطاعت أن تقدم أداء ناجحا في التعرف على الأشخاص انطلاقا من صور وجوههم على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا.

واستطاعت التقنية أن تساعد على تجديد اللقاء بين أشخاص من عائلات فقدوا الاتصال ببعضهم البعض، كما ساعدت الشرطة على حل ملفين معقدين والوصول إلى مجرمين.

وذكرت وسائل إعلام أن بلدية موسكو استعانت بالتقنية في كاميرات المراقبة، لكن الأمر لم يجر الإعلان عنه بصورة رسمية حتى الآن.