 Moheet on google
السبت 13 مايو 2017 04:47 مساءً
روابط سريعة
تكنولوجيا روسية ترعب المجرمين
1-947828 (1)

تكنولوجيا روسية ترعب المجرمين

2017-05-13 16:30:40

طورت شركة روسية تقنية تتيح كشف المجرمين قبل ارتكاب أي جريمة، وذلك من خلال رصد حالات الانفعال والتشنج لدى الأفراد حتى وإن اندسوا وسط حشود من الناس.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية الخميس، فإن شركة “إن.تيك.لاب” توصلت إلى برنامج إلكتروني ذكي يستطيع رصد الأحاسيس المرتبكة والمشبوهة لدى الأفراد، وهو ما قد يساعد على تفادي هجمات إرهابية وعمليات إجرامية، مستقبلا.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة، أليكساندر كابازوف، أن التقنية الذكية تتيح رصد المشاعر الملتبسة والمرتبكة لدى الأفراد، والتعرف عليهم في ثوان قليلة.

وأثارت التقنية اهتماما واسعا، خلال العام الماضي، بعدما استطاعت أن تقدم أداء ناجحا في التعرف على الأشخاص انطلاقا من صور وجوههم على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا.

واستطاعت التقنية أن تساعد على تجديد اللقاء بين أشخاص من عائلات فقدوا الاتصال ببعضهم البعض، كما ساعدت الشرطة على حل ملفين معقدين والوصول إلى مجرمين.

وذكرت وسائل إعلام أن بلدية موسكو استعانت بالتقنية في كاميرات المراقبة، لكن الأمر لم يجر الإعلان عنه بصورة رسمية حتى الآن.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3