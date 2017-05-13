محافظ الأقصر يغير مواعيد عمل عمال النظافة2017-05-13 16:37:06
قرر محمد بدر محافظ الأقصر منع عمل عمال النظافة خلال فترة الظهيرة وتغيير مواعيد العمل خلال رمضان وتكثيف العمل ليلاً.
تخفيفا علي العمال كما قرر تغيير مواعيد العمل الرسمية لجميع العاملين الميدانيين في مجال النظافة خلال فترة الصيف بما يضمن تنفيذ جميع الخدمات وبالمستوى المطلوب كما قرر المحافظ إلغاء عملهم من الساعة 12 ظهرا حتى الرابعة عصرا ومنعه في فترة الظهيرة حرصا علي سلامتهم ومنعا لعملهم تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيف.
كما وجه المحافظ رؤساء المدن والقري والاحياء بتعديل مواعيد العمل لعمال النظافة، ضمن خطة شهر رمضان المبارك مشددا علي ضرورة ان يتم مراعاة ملاءمة وقت العمل لعمال النظافة مع مواعيد الافطار والسحور في شهر رمضان بما لا يؤدي لخلل في منظومة النظافة خاصة مع التغيرات التي تطرأ على الحركة السكانية والتجارية والزيادة في كميات النفايات المتولدة نتيجة ارتفاع نسبة الاستهلاك بالمحافظة خلال رمضان.
في الوقت نفسه شدد المحافظ علي تكثيف أعمال النظافة داخل الشوارع الرئيسية والداخلية والقري والنجوع والتركيز على العمل ليلاً.
وأعلنت إدارة النظافة والتجميل بالمحافظة عن المواعيد الجديدة لتصبح وردية العمل الصباحية من الساعة السابعة صباحا الي الساعة الثانية عشر ظهرا والوردية المسائية تبدا من الساعة الرابعة عصرا وحتي وحتي الساعة الثامنة مساءً اما الوردية الليلية فتبدا من الساعة الثامنة مساءً وحتي الساعة الثانية صباحاً.
ووجه المحافظ ببدء تطبيق قرار تعديل المواعيد بدءا من يوم 27 مايو في جميع المراكز والمدن والأحياء على أن يتم تكثيف العمل ليلا لتعويض ساعات الراحة.
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