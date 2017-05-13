أكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن الصفقات الجديدة التي من المقرر إبرامها ستحمل شخصية الفريق وستكون على قدر المسئولية في إعادة النادي لسابق عهده منافسا على الألقاب.

وتعاقد الإسماعيلي بصفة رسمية حتى الآن مع محمد فوزي حارس مرمى غزل المحلة، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده.

وأضاف، أن هناك سقفًا للتعاقدات الجديدة بما يتناسب مع إمكانيات النادي المادية واستراتيجية الفريق في التواجد بين الكبار والمشاركة الإفريقية من جديد.

وأتم أنه تم بالفعل إنهاء التعاقد مع بعض اللاعبين طبقا لاحتياجات الفريق في الموسم الجديد وسيتم الإعلان عنها عقب نهاية هذا الموسم.