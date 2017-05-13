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الأمن يرفض وجود جماهير الأهلي في مدرجات "التالتة شمال"
جماهير الاهلي - جمهور الاهلي - مباراة الاهلي الودية

الأمن يرفض وجود جماهير الأهلي في مدرجات "التالتة شمال"

2017-05-13 16:24:24
محيط - أحمد عبد الخالق

رفضت قوات الأمن الملكلفة بتأمين مدرجات استاد برج العرب تواجد جماهير الأهلي بمدرجات الدرجة الثالثة شمال، ووجهوا  جميع الجماهير إلى مدرجات الدرجة الثانية.

ومن جهة أخرى بدأت جماهير القلعة الحمراء في التواجد داخل مدرجات برج العرب.

ويلتقي الأهلي في تمام السابعة مساء اليوم أمام زاناكو الزامبي بدور ال 16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

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