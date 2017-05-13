بالصور.. "جيلي" أصغر هاتف ذكي 4G في العالم2017-05-13 16:23:30
يتزايد حجم الهواتف الذكية مع كل جيل جديد، ولكن يبدو أن هنالك شركة واحدة قررت اتخاذ نهج مختلف تماما.
وتهدف شركة Unihertz إلى إطلاق أصغر هاتف ذكي في العالم، مع ميزة اتصال 4G، بأسعار معقولة، وكذلك تقديم نفس الوظائف المتوفرة في النماذج الأكثر تكلفة.
ويمكن أن يصبح الهاتف (سعره 109 دولار) حقيقة واقعة، بعد أن حققت حملة التمويل التي أطلقتها الشركة، أهدافها المنشودة.
وابتكر مجموعة من الخبراء في شنغهاي، ممن يمتلكون 10 سنوات من الخبرة في تصنيع الهواتف الذكية، هاتف “جيلي”.
ويتميز الهاتف المبتكر بمعالج سريع، مع مساحة ذاكرة وتخزين كبيرتين. وتجاوزت حملة التمويل هدفها بسرعة كبيرة، حيث تعهد نحو 2900 من الداعمين بمبلغ 270 ألف دولار، وما يزال هنالك 33 يوما لانتهاء الحملة.
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات شحن الهاتف في شهر أغسطس 2017، ولن يكون بديلا للهواتف الذكية الأكبر حجما، بل عبارة عن جهاز إضافي متعدد المواصفات.
وسيتم إطلاق نسختين من الهاتف، حيث سيُباع نموذج “جيلي برو” بسعر 125 دولارا، ويتميز بذاكرة عشوائية 2 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية 16 جيجابايت.
أما نسخة “جيلي” العادية، فستكون بذاكرة عشوائية 1 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية 8 غيغابايت، كما يأتي النموذجان بمعالج رباعي النوى 1.1 GHz.
ويدعم هاتف “جيلي” صغير الحجم نظام أندرويد نوجا 7.0، مع وجود مكانين لبطاقات SIM، كما يتميز الجهاز بشاشة عرض LCD قياسها 2.45 إنش، وبطارية قوتها 950 ميلي أمبير/ الساعة، كافية لعمل الهاتف 3 أيام متواصلة.
وصممت شركة Unihertz، سابقا هاتفا محمولا مصغرا يطلق عليه اسم “ميكرو X”، حيث اعتمدت على آراء المستهلكين من أجل تحسين التصميم الأولي.
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