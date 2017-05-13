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آبل قد تكشف عن جهاز آي باد جديد الشهر القادم
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آبل قد تكشف عن جهاز آي باد جديد الشهر القادم

2017-05-13 16:20:01

انتشرت تقارير تتحدث عن إمكانية إطلاق آبل لتصميم جديد لـ”آي باد برو” الشهر المقبل.

وكشف موقع 9to5Mac عن قائمة الجرد لأجهزة آيباد برو بشاشة 10.5 إنش، حيث تستعد Urban Armor Gear لشحن النماذج الجديدة في يونيو القادم.

وذكرت التقارير السابقة أن آبل تخطط لإطلاق آيباد برو بشاشة 10.5 إنش، والذي قد يحل مكان الجهاز الحالي، المتوفر بشاشة قياسها 9.7 إنش.

ويمكن القول إن تصميم آيباد برو الجديد بشاشة كبيرة، لا يعني أنه سيكون أكبر نموذج تصممه آبل، هذا ولا تكشف القائمة المسربة عن خطط الشركة لتحديث آيباد برو 9.7 إنش، الذي لم يُحدّث منذ إطلاقه في خريف عام 2015.

وتجدر الإشارة، إلى أن الإعلان عن آيباد برو الجديد، قد يأتي بالتزامن مع مؤتمر آبل السنوي للمطورين، الذي سينطلق يوم 5 يونيو.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن إصدارات جديدة من منصاتها البرمجية الرئيسية (ios وmacOS وwatchOS وtvOS).

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