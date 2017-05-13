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«أفريقيا يا أهلي» هاشتاج يشعل مواقع التواصل قبل مواجهة زاناكاو
الاهلي

«أفريقيا يا أهلي» هاشتاج يشعل مواقع التواصل قبل مواجهة زاناكاو

2017-05-13 16:20:36

دشَّن عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم، “هاشتاج” جديدًا بعنوان “أفريقيا يا أهلي”، لمؤازرة الفريق الأحمر، في مباراته ضد فريق زاناكو الزامبي.

ويواجه الأهلي فريق زاناكو على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، في السابعة مساء اليوم.

وأصبح الهاشتاج الأكثر تداولًا على تويتر.

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