دشَّن عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم، “هاشتاج” جديدًا بعنوان “أفريقيا يا أهلي”، لمؤازرة الفريق الأحمر، في مباراته ضد فريق زاناكو الزامبي.

ويواجه الأهلي فريق زاناكو على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، في السابعة مساء اليوم.

وأصبح الهاشتاج الأكثر تداولًا على تويتر.