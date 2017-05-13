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الملك سلمان يدعو السيسي لحضور القمة العربية الأمريكية
السيسي والملك سلمان ـ قمة عمان‎

الملك سلمان يدعو السيسي لحضور القمة العربية الأمريكية

2017-05-13 16:22:37
وكالات

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تضمنت دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
وقالت السفارة السعودية بالقاهرة في بيان لها اليوم إن الدعوة سلمها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد خلال استقبال له في القاهره اليوم، وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوريه مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان.‎

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