السفير المصري يفتتح ملتقى الجامعات الحكومية والخاصة بالكويت2017-05-13 16:13:29
افتتح سفير مصر لدى الكويت ياسر عاطف ملتقى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بالكويت اليوم السبت الذي تنظمه مؤسسة (أخبار اليوم) بمقر المكتب الثقافي المصري تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار تحت عنوان (بيئة آمنة ومستقبل واعد) والذي يستمر لمدة يومين.
وقال السفير ياسر عاطف ، في تصريحات على هامش الافتتاح ، “إن هذا هو الملتقى الأول الذي تقيمه مؤسسة مصرية على أرض الكويت للجامعات المصرية الحكومية والخاصة .. وهذا تطور مطلوب بأن نأتي بمنتجنا التعليمي العالي وما بعد العالي حتى يطلع عليها الطلاب المصريون في الكويت والكويتيون ويرون تنوع المنتج التعليمي المصري الذي يلبي احتياجاتهم”.
وأشار إلى تنوع التخصصات التي تتضمنها الجامعات المصرية الحكومية والخاصة خلال الملتقى وخاصة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالجامعات الخاصة .. مؤكدا حرص الجامعات على تحسين برامجها وتوفير تخصصات علمية جديدة منها لذوي الاحتياجات الخاصة وهو تطور جديد في التعليم في مصر.
وتابع : “إن الجامعات المصرية الخاصة لديها اعتمادات من الهيئة الوطنية لجودة التعليم التي تشترط مثلا في كليات الطب ضرورة وجود مستشفى جامعي خاص بالجامعة أو عدد من المستشفيات التخصصية”..موضحا أن هذا الملتقى يضم جامعات حكومية عريقة بعضها كانت فروعا لجامعة القاهرة أو جامعة جنوب الوادي وأصبحت جامعة مستقلة وهي جامعة أسوان وجامعة بني سويف التي تبحث عن شخصياتها المستقلة وتقديم خدمات تعليمية وعلمية متميزة.
وثمن السفير المصري حرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير وجودة العملية التعليمية والمنتج التعليمي المصري بحيث يلاقي قبول الطلاب من داخل وخارج مصر وتوفير تعليم متميز.
وعن مدى إقبال الطلاب الكويتيين على التعليم في مصر .. قال السفير ياسر عاطف :”هناك إقبال كبير من الطلاب الكويتيين على الدراسة في مصر حيث يوجد نحو ٢٤ ألف طالب كويتي يدرسون في مختلف الجامعات المصرية في تخصصات مختلفة ونحن نأمل في زيادة إعدادهم في الأعوام المقبلة”.
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
مدير الكرة بالأهلي: "حمودي" سيغيب عن مباراة زاناكو بسبب الإصابة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة. وأضاف عبد ...Thu, 11 May 2017 14:01:22 GMT
-
وزير النقل: انتهاء «الحفر النفقي» بالمرحلة الرابعة للمترو
أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل انتهاء الحفر النفقي للجزء الأول من المرحلة الرابعة (4ِA) للخط الثالث للمترو، وذلك بعد وصول ماكينة الحفر إلى بئر الخروج عند محطة ...Thu, 11 May 2017 08:22:14 GMT