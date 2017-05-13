افتتح سفير مصر لدى الكويت ياسر عاطف ملتقى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بالكويت اليوم السبت الذي تنظمه مؤسسة (أخبار اليوم) بمقر المكتب الثقافي المصري تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار تحت عنوان (بيئة آمنة ومستقبل واعد) والذي يستمر لمدة يومين.

وقال السفير ياسر عاطف ، في تصريحات على هامش الافتتاح ، “إن هذا هو الملتقى الأول الذي تقيمه مؤسسة مصرية على أرض الكويت للجامعات المصرية الحكومية والخاصة .. وهذا تطور مطلوب بأن نأتي بمنتجنا التعليمي العالي وما بعد العالي حتى يطلع عليها الطلاب المصريون في الكويت والكويتيون ويرون تنوع المنتج التعليمي المصري الذي يلبي احتياجاتهم”.

وأشار إلى تنوع التخصصات التي تتضمنها الجامعات المصرية الحكومية والخاصة خلال الملتقى وخاصة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالجامعات الخاصة .. مؤكدا حرص الجامعات على تحسين برامجها وتوفير تخصصات علمية جديدة منها لذوي الاحتياجات الخاصة وهو تطور جديد في التعليم في مصر.

وتابع : “إن الجامعات المصرية الخاصة لديها اعتمادات من الهيئة الوطنية لجودة التعليم التي تشترط مثلا في كليات الطب ضرورة وجود مستشفى جامعي خاص بالجامعة أو عدد من المستشفيات التخصصية”..موضحا أن هذا الملتقى يضم جامعات حكومية عريقة بعضها كانت فروعا لجامعة القاهرة أو جامعة جنوب الوادي وأصبحت جامعة مستقلة وهي جامعة أسوان وجامعة بني سويف التي تبحث عن شخصياتها المستقلة وتقديم خدمات تعليمية وعلمية متميزة.

وثمن السفير المصري حرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير وجودة العملية التعليمية والمنتج التعليمي المصري بحيث يلاقي قبول الطلاب من داخل وخارج مصر وتوفير تعليم متميز.

وعن مدى إقبال الطلاب الكويتيين على التعليم في مصر .. قال السفير ياسر عاطف :”هناك إقبال كبير من الطلاب الكويتيين على الدراسة في مصر حيث يوجد نحو ٢٤ ألف طالب كويتي يدرسون في مختلف الجامعات المصرية في تخصصات مختلفة ونحن نأمل في زيادة إعدادهم في الأعوام المقبلة”.‎