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توريد 130 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة
صوامع قمح‎

توريد 130 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

2017-05-13 16:23:36
أ ش أ

قالت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده إن اجمالى كمية القمح الموردة للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى اليوم بلغت 130 ألفا و161 طن قمح.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح مع سرعة تسليم المزارعين ثمن الاقماح الموردة خلال 24 ساعة، وذلك وفقا للأسعار المعلنة مع الالتزام بعملية تدوير “الأجولة البلاستيك إلى أجوله خيش” داخل الشون خلال 15 يوما من التوريد للحفاظ على سلامة القمح ومنع تهدير أي كميات منه.

كما شددت على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة وعدم تسرب اقماح مستوردة بالإضافة الى مراقبة حالة التخزين للشون والصوامع بنطاق المحافظة.

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