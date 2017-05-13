 Moheet on google
السبت 13 مايو 2017 04:35 مساءً
روابط سريعة
"عمومية مجلس الدولة" تختار المستشار يحيى دكروري مرشحا وحيدا لرئاسة المجلس
شعار مجلس الدولة‎

"عمومية مجلس الدولة" تختار المستشار يحيى دكروري مرشحا وحيدا لرئاسة المجلس

2017-05-13 16:18:42
متابعات

قررت الجمعية العمومية لمجلس الدولة اختيار المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، مرشحا وحيدا لرئاسة مجلس الدولة خلال العام القضائي المقبل، وإرسال اسمه إلى رئيس الجمهورية لاعتماد الاختيار.

وكان اجتماع للمجلس الخاص لمجلس الدولة (أعلى سلطة إدارية داخل مجلس الدولة) قد سبق اجتماع الجمعية العمومية، وبعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية بدأت أعمالها حيث جرت مناقشات حول اختيار أقدم 3 نواب لرئيس مجلس الدولة على ترتيب أقدميتهم داخل المجلس، أو اختيار 3 نواب لرئيس مجلس الدولة من بين أقدم 7 نواب للرئيس دونما التقيد بمبدأ الأقدمية المطلقة باعتبار أنهم يمثلون شيوخ مجلس الدولة.

وانتهت الجمعية العمومية إلى التوافق على اختيار المستشار يحيى دكروري وحده، بعدما توافق غالبية المستشارين أعضاء الجمعية العمومية على هذا الاختيار باعتبار أنه الأقدم لرئيس المجلس، تاركين الأمر لرئيس الجمهورية الذي سيكون من حقه - وفقا للقانون – أن يختار من بين أقدم 7 مستشارين من نواب رئيس مجلس الدولة رئيسا للمجلس.
أن التعديل التشريعي الذي صدر مؤخرا على قانون مجلس الدولة ينص على أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين، من بين أقدم 7 من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.. ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل.. وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن 3 أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم 7 من نواب رئيس المجلس.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3