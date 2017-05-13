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التموين: خفض أسعار السكر 50 قرشا بدءا من اليوم
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

التموين: خفض أسعار السكر 50 قرشا بدءا من اليوم

2017-05-13 16:10:39
وكالات

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي اليوم السبت إن المنتجين والتجار اتفقوا على خفض أسعار السكر في الأسواق لتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية -في بيان رسمي- أن السكر سيباع بسعر 10 جنيهات للكيلو بدلا من 10.50 جنيها، وأنه تقرر أن يتم خفض أسعار البيع بالجملة للقطاع التجاري ليصبح الطن بسعر 9 آلاف جنيه بدلا من 9250 جنيها وخفض الأسعار للسكر للقطاع الصناعي ليباع الطن بـ9250 جنيها للطن بدلا من 10 آلاف و500 جنيه بانخفاض قدره 1250 جنيها للطن.
وأشار الوزير إلى أن البيع بالأسعار الجديدة سيبدأ من اليوم، وأكد إتمام الاتفاق بين الحلقات المنتجة والمتعاملة مع سلعة السكر في الأسواق بعد زيادة المعروض.
وأوضح أن انخفاض الأسعار سينعكس إيجابا على بعض السلع الغذائية المصنعة، ولفت إلى أن الإجراءات الحكومية بزيادة المعروض وتلبية الطلب بدأت تؤتي ثمارها وبدأت بعض الأسعار في التراجع في الأسواق مما سيكون له أثار طيبة على خفض نسبة التضخم خلال المرحلة المقبلة.

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