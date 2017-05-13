في ضوء تعرض عدد من الدول على مستوى انحاء العالم ومن بينها مصر الى هجمات الكترونية لفيروس الفدية الإلكتروني (Ransomware) الذي يطلق عليه اسم “Jaff” و“WannaCry” ، أكد الدكتور شريف هاشم نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني أنه تم التواصل مع مسئولي الأمن السيبراني في كافة قطاعات الدولة الحيوية للتأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمنع وصول الفيروس الى تلك القطاعات، موضحا أنه يمكن لأي جهة او شخص يتعرض لمثل تلك الفيروسات التواصل مع المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية EG CERT، بإرسال رسالة الي incident@egcert.eg.

هذا وينتشر الفيروس الإلكتروني من خلال رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى المستخدمين مع مرفق ضار يحتوى على هذا الفيروس ، وبعد إصابة جهاز المستخدم فإنه يستغل الثغرة المعروفة باسم “MS17-010” لتصيب أجهزة أخرى على نفس الشبكة من أجل تحقيق انتشار سريع للفيروس الإلكتروني.

ويمكن لهذا الفيروس أن يصيب الأجهزة الإلكترونية التى تعمل بنظام تشغيل ويندوز من XP الى R2008 ، وفي حالة إصابة جهاز المستخدم بهذا الهجوم الإلكتروني فإنه يتم تشفير كافة الملفات الموجودة على جهاز الحاسب ويطلب من المستخدم دفع فدية كشريطة استرداد الملفات الخاصة به.

وفي هذا الصدد تم توجيه مجموعة من الإرشادات للمؤسسات والأشخاص تتمثل في اتباع الخطوات التالية:

التأكد من أن جميع برامج الحماية الخاصة بالمستخدمين تم تحديثها، والتأكد من وجود حزمة تحديثات (Patch)مايكروسوفت MS17-010. لإغلاق الثغرة المستغلة فى الهجوم الإلكتروني ، كذلك التأكد من اغلاق المنافذ الأتية على الخوادم (Port no):135و445.

- يستخدم الهاكرز عناوين بروتوكول الأنترنت IP التالية :

“213.61.66.116, 171.25.193.9, 163.172.35.247, 128.31.0.39, 185.97.32.18, 178.62.173.203, 136.243.176.148, 217.172.190.251, 94.23.173.93, 50.7.151.47, 83.162.202.182, 163.172.185.132, 163.172.153.12, 62.138.7.231”,

لذلك يرجى مراجعة اذا تم اتصال بين حواسب المستخدمين والعناوين السابق ذكرها من خلال البرامج والأدوات المستخدمة لمراقبة وحماية الشبكات من الهجمات الإلكترونية.

توعية المستخدمين بخطورة هذه النوعية من الهجمات الإلكترونية وعدم فتح مرافق البريد الإلكتروني الضارة والغير موثوق من مصدرها و يجب أيضا التأكد من خلوها من البرامج الخبيثة من خلال برامج الحماية الخاصة بالمستخدم.

- يجب الاحتفاظ بنسخة من الملفات والبيانات الإلكترونية الهامة دوريا على جهاز خارجي منفصل عن الشبكة حتى يتم استعادتها بشكل صحيح في حالة الإصابة.

وأوضح الدكتور شريف هاشم أنه من المبكر في الوقت الحالي تقدير حجم تأثر مصر بالهجمات الإلكترونية ، مضيفا أنه قدم تقريرا للمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني يتضمن طبيعة الهجمة واجراءات الأمان والتحصين الجاري اتخاذها في الوقت الحالي.