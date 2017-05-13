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الآثار تفتح متاحفها مجانا للمصريين والأجانب يوم 18 مايو
متحف الحضارة

الآثار تفتح متاحفها مجانا للمصريين والأجانب يوم 18 مايو

2017-05-13 15:57:48

في إطار احتفالات وزارة الآثار بيوم المتاحف العالمي والذي يحتفل به في الثامن عشر من مايو من كل عام، تستقبل يوم 18 مايو جميع المتاحف المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية زائريها من المصريين والأجانب المقيمين بمصر مجانا وبدون تحمل أية رسوم وذلك لتشجيع المصريين على زيارة المتاحف للتعريف بتراثهم الحضاري وتنمية وعيهم الأثري وذلك إيماناً منها بالدور التثقيفي الذي تلعبه المتاحف المصرية كواحدة من أهم مؤسسات الدولة.

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