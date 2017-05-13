تفقد اليوم الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج مشروع محور كوبري جرجا العلوي على النيل الذي سيفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي قريبا.

وأوضح محافظ سوهاج -في تصريح اليوم السبت- أن مشروع محور كوبري جرجا العلوي على النيل يعد شريان الحياة الجديد للمحافظة ويمثل نقلة نوعية في البنية التحتية لربط شرق المحافظة بغربها من أجل جذب الاستثمارات وذلك في إطار خطة الحكومة الاستراتيجية للإصلاح الاقتصادي علي المدي الطويل والذي يهدف إلى إصلاح جذري ومستدام يؤتي ثماره لصالح مصر والأجيال القادمة.

وقال المحافظ إنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الإضاءة واللوحات الإرشادية والعواكس الأرضية والتخطيط بالإضافة إلى إجراء عدد من تجارب التحميل بأحدث الأجهزة العالمية، وإن مشروع محور كوبري جرجا العلوى على النيل يبلغ طوله 10 كيلو مترات وعرضه 21 مترا بنظام الاتجاهين بتكلفة 497 مليونا و500 ألف جنيه وبه أطول فتحه ملاحية بطول 130 مترا لتسمح بمرور جميع العبارات والمراكب والبواخر السياحية في الاتجاهين.

وأضاف أن الكوبري يعبر السكة الحديد ونهر النيل وترعتي نجع حمادي والبلينا والطريق الزراعي الإسكندرية/ أسوان وبه 5 أنفاق و4 كباري لتسهيل مرور الأهالي على جانبي المحور الذي يربط بين مركز ومدينة جرجا غرب النيل ومركز ومدينة دار السلام في الشرق ليوفر على أهالي ومواطني المركزين أكثر من 60 كيلومترا يتكبدها المواطن في الوصول إلى أحد الجانبين.